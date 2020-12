Kacin: Za silvestrovo dovoljeno prehajanje občinskih meja, prihodnji teden v šole le otroci s posebnimi potrebami

Ljubljana, 30. decembra - Na silvestrovo od poldneva pa do 1. januarja do 20. ure bo dovoljeno prehajanje občinskih meja. Prepoved gibanja v nočnem času in druženja na prostem ostaja, je za TV Slovenija povedal vladni govorec Jelko Kacin. Prihodnji teden se v šolo vračajo otroci s posebnimi potrebami, množične vrnitve v šole pa splošna epidemiološka situacija ne omogoča.