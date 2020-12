Študenti zdravstvenih strok z največjim študentskim covidnim projektom

Ljubljana, 30. decembra - Zveza študentov medicine Slovenije in Sekcija študentov zdravstvene nege in babištva sta se v kriznih časih tesno povezali in ustvarili največji študentski covidni projekt v državi. Skupaj so ustvarili enotno bazo študentov zdravstvenih strok, ki ta trenutek šteje več kot 1600 študentov medicine, zdravstvene nege in drugih zdravstvenih smeri.