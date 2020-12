Vlada omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala v prvi teden novega leta

Ljubljana, 29. decembra - Vlada je z odlokom trenutno veljavne omejitve v trgovini in ponujanju storitev podaljšala tudi v prvi teden novega leta. Še naprej bodo dovoljene izjeme, ki so nujno potrebne za zagotavljanje osnovnih potreb družbe oz. so pomembne za zagotavljanje varnosti in zdravja, med temi trgovine z živili, lekarne, bencinski servisi in nekatere druge.