Med prvimi cepljenimi v soboški bolnišnici tudi direktor in glavna sestra

Murska Sobota, 29. decembra - Tudi v Splošni bolnišnici Murska Sobota so danes dobili prve odmerke cepiva proti covidu-19 in najprej cepili najbolj izpostavljene zdravstvene in druge delavce, ki še niso zboleli za to boleznijo. Za spodbudo sodelavcem in vsem drugim sta se med prvimi cepila tudi direktor bolnišnice Bojan Korošec in glavna medicinska sestra Metka Lipič Baligač.