V ZDA doslej proti covidu-19 cepili več kot dva milijona ljudi

New York, 29. decembra - Zvezne države v ZDA so doslej prejele 11,4 milijona odmerkov cepiva proti covidu-19, cepili pa so 2,1 milijona ljudi, je sporočil ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Dejanske številke naj bi bile še višje, ker poročanje o podatkih zaostaja. Vlada sicer namerava do začetka januarja državam dostaviti 20 milijonov doz cepiva.