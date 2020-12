Beovićeva ljudi spodbuja k preživljanju praznikov v ozkem krogu

Ljubljana, 24. decembra - Infektologinja in vodja strokovne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je ljudi spodbudila k preživljanju praznikov v ozkem krogu ljudi, za katere so gotovi, da v zadnjem času niso bili v stiku z okuženim z novim koronavirusom ali obolelim. "Več je ljudi, večja je možnost, da bo prišlo do prenosa virusa," je poudarila.