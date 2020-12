Francoski predsednik Macron pozitiven na novi koronavirus

Pariz, 17. decembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil danes pozitiven na testiranju na novi koronavirus, so sporočili iz Elizejske palače. Zagotovili so, da bo med sedemdnevno samoizolacijo svoje delo opravljal na daljavo. Zaradi stika s predsednikom sta v samoizolaciji tudi francoski premier Jean Castex in predsednik narodne skupščine Richard Ferrand.