Vlada s soboto sprošča muzeje in galerije v oranžnih statističnih regijah

Ljubljana, 17. decembra - Z novim odlokom, ki ga je za obvladovanje epidemije vlada sprejela v sredo, še naprej velja začasna prepoved ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev. Je pa med izjeme poleg knjižnic in ogleda kulturne dediščine na ograjenih odprtih javnih površinah dodala še muzeje in galerije iz oranžnih statističnih regij. Izjema začne veljati v soboto.