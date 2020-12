Slovenija obžaluje, da ESČP ni pritrdil njenim argumentom

Ljubljana, 16. decembra - Slovenija obžaluje, da Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ni pritrdilo njenim argumentom o dopustnosti meddržavne tožbe proti Hrvaški zaradi terjatev Ljubljanske banke do hrvaških podjetij in pristojnosti sodišča za odločanje o njej ter ni pristopilo k vsebinski obravnavi zadeve, so sporočili iz uradu vlade za komuniciranje (Ukom).