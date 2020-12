Mladi vozniki močno zmanjšali delež smrti v prometnih nesrečah z alkoholom

Ljubljana, 15. decembra - Med leti 2015 in 2019 se je pri mladih voznikih med 18. in 24. letom za 60 odstotkov zmanjšal delež smrti, ki so posledica prometnih nesreč povzročenih pod vplivom alkohola. Zato se v letošnji iniciativi Heroji furajo v pižamah mladi športniki in umetniki zahvaljujejo mladim ter jih pozivajo, naj postanejo zgled ostalim skupinam voznikov.