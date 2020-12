Voznik začetnik v Maribor s skoraj 160 kilometri na uro

Maribor, 14. decembra - Mariborski policisti so v soboto izvajali meritve z laserskim merilnikom hitrosti na regionalni cesti med Bohovo in Mariborom, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Pri tem so naleteli na 19-letnega voznika začetnika, ki je vozil BMW s hitrostjo 159 kilometrov na uro.