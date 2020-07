Po koncu epidemije več prometnih nesreč s smrtnim izidom, letos skupno manj

Ljubljana, 18. julija - Po podatkih Agencije za varnost prometa je po preklicu epidemije na slovenskih cestah med 16. majem in 10. julijem umrlo 23 oseb, štiri več kot v enakem obdobju lani. Med epidemijo je bilo 12 nesreč s smrtnim izidom, v enakem obdobju lani 17. Skupno je na cestah do 10. julija umrlo 49 ljudi, to je devet manj kot v enakem obdobju leta 2019.