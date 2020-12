Začasno sproščanje omejitvenih ukrepov naj ne pomeni tudi sproščanja pri spoštovanju prometnih pravil

Ljubljana, 14. decembra - Sproščanje nekaterih ukrepov in omejitev povezanih z epidemije naj ne pomeni tudi sproščanja odnosa udeležencev v prometu do cestnoprometnih predpisov in pravil, pozivata Javna agencija RS za varnost prometa in policija. Pravila namreč ostajajo enaka, treba pa jih je dosledno upoštevati, so v opozorili pri agenciji za varnost prometa.