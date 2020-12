ZPMS in sopodpisniki: Odpiranje vrtcev in šol naj bo prednostno

Ljubljana, 13. decembra - Zveza prijateljev mladine Slovenije skupaj s sopodpisniki opozarja na negativne posledice, ki jih zaprtje vzgojnih in izobraževalnih ustanov pušča na otrocih. Dolgotrajno šolanje na daljavo povečuje razslojenost, izoliranost, revščino in psihične težave, zato pristojne pozivajo, naj pri rahljanju ukrepov dajo prednost odpiranju vrtcev in šol.