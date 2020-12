Otroci in mladostniki opozorili na težave med epidemijo

Ljubljana, 10. decembra - Otroci in mladostniki so danes opozorili na težave in skrbi, s katerimi se soočajo med epidemijo covida-19. Na novinarski konferenci so poudarili, da so zaradi trenutne situacije zaskrbljeni, stres pa jim povzroča tudi šolanje na daljavo. Obravnavajo predvsem lažje snovi, opažajo pa primanjkljaj znanja. Opozorili so tudi na izvedbo tekmovanj.