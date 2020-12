Nevladne organizacije opozarjajo na njihov pomen v koronavirusni krizi

Ljubljana, 8. decembra - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) opozarja, da je letošnje leto resda zaznamoval covid-19 in krize, ki jih je povzročil, a je to tudi leto, ki si ga bomo zapomnili po solidarnosti. Pred dnevom človekovih pravic tako opozarjajo na pomembno delo, ki ga opravljajo nevladne organizacije.