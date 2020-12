Strokovnjaki s področja duševnega zdravja mladih pozivajo k odgovornemu ravnanju, da se bodo lahko otroci vrnili v šole

Ljubljana, 5. decembra - Strokovnjaki na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov opozarjajo, da lahko ukrepi za obvladovanje epidemije covida-19 terjajo od otrok in mladih izjemen davek, tako na področju znanja kot čustvenega zdravja in socialnega razvoja. Odrasle zato pozivajo k odgovornemu ravnanju, da bo mogoče šole ponovno odpreti.