Več organizacij poziva vlado k odprtju šol in vrtcev

Ljubljana, 2. decembra - Več organizacij in nekaj posameznikov je na vlado naslovilo javni poziv k odprtju vrtcev in šol. S tem bi, kot so zapisali, otrokom vrnili kakovostni izobraževalni proces in dobrobiti, ki jim jih prinaša bivanje med vrstniki v šolski skupnosti, zmanjšali pa bi tudi breme, ki ga v času epidemije nosijo ženske.