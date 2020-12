Ob dnevu človekovih pravic pozivi, naj bodo te v središču prizadevanj za okrevanje po epidemij

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 8. decembra - Mednarodni dan človekovih pravic, 10. december, letos zaznamuje pandemija covida-19. Združeni narodi opozarjajo na potrebo po ukrepanju na način, da so v središču prizadevanj za iskanje rešitev in okrevanje družbe človekove pravice. Strpnost, solidarnost in človečnost pa kot ključne izpostavlja varuh človekovih pravic Peter Svetina.