Svet Evrope priporočil Hrvaški večjo promocijo manjšinskih jezikov

Zagreb/Strasbourg, 8. decembra - Hrvaška mora storiti več za učenje in promocijo jezikov narodnih manjšin v izobraževanju, javni upravi in medijih, je danes priporočil odbor ministrov Sveta Evrope. Pozvali so k boljši zastopanosti jezikov narodnih manjšin v javni rabi na lokalni ravni. Med jeziki narodnih manjšin na Hrvaškem je tudi slovenščina.