Pravosodni ministri EU za okrepljen boj proti sovražnemu govoru na spletu

Bruselj, 2. decembra - Pravosodni ministri držav Evropske unije so danes govorili o boju proti terorizmu in sovražnemu govoru na spletu. Strinjali so se, da so za boj proti širjenju sovražnega govora po spletu potrebna zavezujoča pravila. Državni sekretar na slovenskem ministrstvu Zlatko Ratej je poudaril, da se je treba tej grožnji odločno zoperstaviti.