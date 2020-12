S posebnim programom do boljše zaposljivosti albanskih žensk v Sloveniji

Maribor, 6. decembra - Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza je pred letom dni začel izvajati program socialne aktivacije za ženske iz albanskega kulturnega okolja, v katerega se je doslej vključilo okoli 30 posameznic. S pridobljenim znanjem in izkušnjami so zaenkrat vsaj trem pomagali do zaposlitve, ki je najboljša rešitev za vključevanje teh žensk v družbo.