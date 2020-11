Okrogla miza: S postavljanjem enakih kriterijev še niso zagotovljene enake možnosti spolov v znanosti

Ljubljana, 6. novembra - Kljub pogostemu mnenju, da je v Sloveniji za enake možnosti moških in žensk v znanosti poskrbljeno, temu ni tako, so opozorile udeleženke okrogle mize na temo uravnoteženosti spolov in ranljivih skupin v akademskem okolju. Vrzel med spoloma je še vedno velika, z vzpenjanjem po hierarhični lestvici pa se še povečuje.