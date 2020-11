Društvo SOS telefon in Vertigo Ljubljana pripravila filme o nasilju nad ženskami

Ljubljana, 28. novembra - Kriza ob epidemiji covida-19 je slabo vplivala na človekove pravice žensk. Zato sta Društvo SOS telefon in Vertigo Ljubljana pripravila tri kratke igrane filme, ki temeljijo na resničnih izpovedih žensk, ki so bile žrtve nasilja. Premierno jih bodo predvajali v sredo, na voljo bodo na spletni strani Društva SOS Telefon, so sporočili organizatorji.