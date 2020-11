Združenje Srebrna nit opozarja na številne oblike nasilja nad starejšimi ženskami

Ljubljana, 26. novembra - Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilja nad ženskami, ki potekajo do 10. decembra, v združenju Srebrna nit letos opozarjajo na nasilje nad starejšimi ženskami. Te so posebej ogrožena skupina, saj sodijo v fizično, psihično, socialno in ekonomsko ranljivo populacijo, ki je v času epidemije posebej prizadeta zaradi socialne izolacije.