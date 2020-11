Tudi KPK kot zaskrbljujočo prepoznava netransparentnost odločitev javnega pomena

Ljubljana, 27. novembra - Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so po poročilu Transparency International Slovenia o politični integriteti kot zaskrbljujočo poudarili količino predpisov, ki se jih sprejema po nujnem postopku. S tem je omejeno sodelovanje javnosti, so zapisali. Izpostavili so tudi, da posebej na lokalni ravni lobistični stiki niso ustrezno prepoznani.