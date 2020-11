Veljati začela novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije

Ljubljana, 17. novembra - Veljati je začela novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki jo je DZ po več letih političnih in strokovnih razprav o nujnosti sprememb zakona sprejel v začetku novembra. Novela zakona, ki je podlaga za delovanje KPK, naj bi dokončno uredila razmerje med KPK in drugimi organi ter odpravila nejasnosti pri postopkih, ki jih vodi KPK.