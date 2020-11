TI opozarja na pomanjkljivo preglednost financiranja strank v Evropi

Bruselj, 26. novembra - Nevladna organizacija Transparency International (TI) ugotavlja skrb zbujajoče pomanjkljivosti pri preglednosti financiranja strank, konfliktu interesov pri javnih uslužbencih in lobiranju. Nobena od osmih članic in institucij EU v raziskavi TI nima primernih ukrepov za preprečevanje vpliva na politike in odločitve. Med njimi je tudi Slovenija.