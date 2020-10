Po mnenju KPK sprejem zakonske novele potrditev dela in pomena komisije

Ljubljana, 21. oktobra - V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so zadovoljni, da je DZ z veliko večino danes potrdili novelo zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sprejem novele je potrditev dela in pomena komisije, so poudarili pri komisiji, Opozorili so, da KPK v skladu z dodatnimi pristojnostmi, ki jih z novelo dobiva, potrebuje tudi dodatna sredstva.