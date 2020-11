V štirih občinah delež aktivnih okužb še več kot 2,5-odstoten

Ljubljana, 21. novembra - Delež aktivnih okužb z novim koronavirusom je v vseh slovenskih občinah padel pod tri odstotke. V petek so imeli najvišji delež v občini Beltinci (2,692 %). Več kot 2,5-odstotni delež so imele še občine Rogašovci, Kuzma in Preddvor. Daleč največ novih okužb so sicer tudi v petek potrdili v Ljubljani, a je delež aktivno okuženih tam pod odstotkom.