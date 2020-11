Med pandemijo v Srbiji tretji dan zapored rekordne številke, Skopje uvaja krizne razmere

Beograd/Sarajevo/Skopje, 19. novembra - V Srbiji so danes že tretji dan zapored poročali o rekordnem številu dnevnih okužb in smrti zaradi covida-19. Zdravstvene oblasti so poročale o 29 smrtih in 6109 novih okužbah z novim koronavirusom. S tem so v državi potrdili več kot 100.000 okužb. V BiH je nekoliko upadlo število okužb, v Severni Makedoniji pa bodo razglasili krizne razmere.