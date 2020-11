Večer o manj opaženih kadrih v koronski krizi (18. 11.)

Maribor, 17. novembra - Petra Lesjak Tušek v komentarju Minimalno spoštovanje piše o tem, da so v ospredju prevladujočih tem in javnih razprav o koronski krizi predvsem zdravniki, pri čemer pa pozabimo na druge, manj opažene kadre. Med njimi so tudi čistilke, ki opravljajo zelo pomembno delo.