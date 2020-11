Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o koronski statistiki Slovenije, o podaljšanju epidemije za mesec dni in o tem, da je minuli dan za covidom-19 umrlo 45 ljudi, največ doslej. Poročale so tudi o tem, da so domovi za starejše zopet postali žarišče okužb in o shemi Evropske komisije, v okviru katere je Slovenija prejela 200 milijonov evrov.