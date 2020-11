Primorske novice o gradnji kanalizacije v Sežani (18. 11.)

Koper, 17. novembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Nemarni Kraševci piše o tem, da bo Sežana kanalizacijo do vseh hiš dobila šele prihodnje leto. Pri tem avtorica opisuje večletni klavrn odnos do čiščenja odpadnih vod v občini. Gradnjo čistilne naprave so pred leti namreč zaupali koncesionarju, kar pa se je slabo izšlo.