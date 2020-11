Delo o ukrepih zaradi koronavirusa (18. 11.)

Ljubljana, 17. novembra - Barbara Zimic v komentarju Krmarjenje skozi krizo piše o tem, da so ljudje v drugem valu epidemije utrujeni, spopadanje s koronavirusom pa se je v vseh državah izkazalo za zahtevno in kontroverzno. Pred kratkim je tudi kanclerka Angela Merkel za Nemčijo predlagala strožje ukrepe, kot so jih v državi poznali doslej, a naletela na negativen odziv.