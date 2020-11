Po testiranju vseh zaposlenih v Mahle Electric Drives Bovec nove okužbe

Nova Gorica/Postojna, 16. novembra - V družbi Mahle Electric Drives Bovec so na testiranje na novi koronavorus v petek povabili vse, tudi zaposlene, ki so bili na dopustu. Okužbo so potrdili pri 29 zaposlenih, ki so jim odredili karanteno, so sporočili iz regijskega štaba Civilne zaščite (CZ) za Severnoprimorsko. Okužbo so sredi prejšnjega tedna potrdili že pri 22 od 270 zaposlenih.