V sredo najvišji delež okužb v Rogašovcih in Beltincih

Ljubljana, 12. novembra - V sredo so se razmere z novimi potrjenimi okužbami z novim koronavirusom ponekod v Prekmurju še poslabšale. Najvišji delež okužb so imeli v občinah Rogašovci (3,192 %) in Beltinci (2,890 %), sledijo Gornji Grad (2,394 %), Sv. Jurij v Slovenskih goricah (2,112 %) in Železniki (2,075 %). V Ljubljani je bilo okuženih manj kot odstotek občanov.