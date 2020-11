Novo odkrita žarišča lesne gobe podaljšala prenovo Ruardove graščine na Jesenicah

Jesenice, 10. novembra - Zaradi najdbe novih aktivnih žarišč lesne gobe so zastala obnovitvena dela v 500 let stari Ruardovi graščini na Jesenicah. Trenutno poteka strokovni pregled vseh prostorov, stekla pa je tudi sanacija najbolj prizadetih delov. Tako se bo obnova graščine, ki bi morala biti končana v prvi polovici leta 2021, znova zavlekla in podražila.