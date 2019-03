Vlada razglasila Fužinarsko naselje Stara Sava na Jesenicah za kulturni spomenik državnega pomena

Ljubljana, 7. marca - Vlada je na današnji seji Fužinarsko naselje Stara Sava na Jesenicah razglasila za kulturni spomenik državnega pomena. Območje s kulturnimi spomeniki in njihovim materialnim in zgodovinskim sozvočjem ter z ohranjenim dediščinskim ambientom presega lokalno raven, so prepričani strokovnjaki za varstvo kulturne dediščine.