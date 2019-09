Na Jesenicah razstava o oživljenem območju Stare Save

Jesenice, 18. septembra - Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej in Glasbena šola Jesenice so v domoznanskem septembru in ob Dnevih evropske kulturne dediščine pripravili razstavo Stara Sava - dediščina, umetnost, razvedrilo. Razstavo o območju, ki je bilo letos razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena, bodo odprli drevi ob 19. uri v avli knjižnice.