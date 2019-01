Prenova Ruardove graščine na Jesenicah zaradi novih odkritij stoji

Jesenice, 27. januarja - Lani začeta prenovitvena dela na pol tisočletja stari Ruardovi graščini na Jesenicah stojijo. Ko so prostore očistili, se je namreč pokazalo, v kakšen stanju graščina dejansko je, poleg tega so v nekaterih prostorih odkrili zanimive stare poslikave. Sedaj so na potezi restavratorji in konservatorji, verjetno pa se bo načrt prenove spremenil.