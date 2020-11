Vlada bo v DZ v kratkem poslala zakon o STA

Ljubljana, 5. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o predlogu spremembe zakona o STA, ki ga je državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Luko Mescem. Predloga ne podpira, saj sama pripravlja predlog novele zakona in ga bo v kratkem poslala v sprejem državnemu zboru, so zapisali po seji.