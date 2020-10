Predlagana sprememba medijskega zakona po mnenju DNS z vprašljivo rešitvijo za lokalni digitalni radio

Ljubljana, 29. oktobra - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) se strinja s predlogom sprememb zakona o medijih, da lokalni radii s statusom posebnega pomena dobijo možnost za dostop do multipleksa in razvoja digitalnega radia. Vprašljiva pa se jim zdi rešitev, po kateri bi lokalni radii dobili frekvence v nacionalnem multipleksu, so zapisali v sporočilu za javnost.