Kulturno ministrstvo: Vlada ne želi uničiti RTVS in STA

Ljubljana, 23. septembra - Aktualna vlada ne želi uničiti Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Slovenske tiskovne agencije (STA), za to nima niti zakonske možnosti, so v današnjem odgovoru na zahteve več kulturnih organizacij poudarili na ministrstvu za kulturo. Pojasnili so, da v predlogih novel zakona o RTVS in zakona o STA sledijo zgledom v Evropski uniji.