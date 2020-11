Nekatere bolnišnice že dobile kadrovsko pomoč s primarne ravni

Ljubljana/Kranj/Novo mesto/Topolšica/Šempeter pri Gorici/Slovenj Gradec, 4. novembra - Poziv bolnišnic in ministrstva za zdravje, da naj pri obvladovanju epidemije covida-19 bolnišnicam priskočijo na pomoč zdravstveni delavci s primarne zdravstvene ravni, je ponekod že dal rezultate. Med drugim so pomoč že dobili oz. jo bodo v bolnišnicah v Murski Soboti in v Šempetru. Nekaterim bolnišnicam pomagajo prostovoljci.