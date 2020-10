Ljubljana, 31. oktobra - Gorenjska ostaja najbolj prizadeta regija v drugem valu epidemije covida-19. V petek so samo v Kranju potrdili 107 novih okužb, še 51 v Škofji Loki. Velik skok novih okužb pa so zabeležili tudi v Tolminu. Potem ko so v četrtek tam odkrili eno, so v petek našteli 41 novih okužb.