Zaradi napada v Nici dodatne aretacije

Nica/Tunis, 31. oktobra - Francoska policija je v petek v povezavi z napadom z nožem v četrtek v cerkvi v Nici aretirala še dva človeka. Proti enemu so uvedli hišno preiskavo, saj je osumljen, da je bil vpleten v napad. Drugi je bil tem času ravno na naslovu, ki so ga preiskovali. V Tuniziji so aretirali moškega, ki naj bi prevzel odgovornost za napad.