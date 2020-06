Ameriški tožilci vztrajajo pri zaslišanju britanskega princa Andrewa v primeru Epstein

New York, 9. junija - Ameriški zvezni tožilci želijo v okviru preiskave spolnih zlorab mladoletnic pokojnega bogataša Jeffreyja Epsteina zaslišati tudi britanskega princa Andrewa. Prinčevi odvetniki to zavračajo in za zaplet krivijo Američane. Andrew naj bi doslej že trikrat ponudil pogovor s tožilci, ko je dobil zagotovilo, da ni predmet kazenske preiskave.