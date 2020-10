Mariborski policisti poostreno nad kršitve tovornjakov, avtobusov in pešcev

Maribor, 22. oktobra - Mariborski policisti so se prejšnji teden pridružili poostrenim aktivnostim evropsko usklajenega nadzora tovornih vozil in avtobusov, kar dva tedna pa so izvajali tudi poostrene aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev. V tem času so pri prvi akciji ugotovili 198, pri drugi pa 332 kršitev prometnih predpisov.