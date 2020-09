Teden vseevropskih aktivnosti v znamenju večje varnosti na cestah

Ljubljana, 16. septembra - Evropska mreža prometnih policij Roadpol je s spletno mednarodno novinarsko konferenco danes odprla dneve prometne varnosti. Po vsej Evropi se bo pod geslom Ostani živ in reši življenja drugih do torka zvrstilo okoli 250 dogodkov z namenom dviga ravni varnosti na cestah, saj v Evropi ceste vsak dan terjajo približno 70 življenj, so povedali.